Leda llega al Metropolitano: los cambios en la organización

Leda Bergonzi, la mujer a la que se le atribuyen sanaciones corporales y espirituales, muda sus encuentros de oración y bendición al salón Metropolitano. Excepcionalmente, tendrá lugar un jueves, el 28 de diciembre, y será el último del año. En febrero regresará junto a su grupo Soplo de Dios Viviente al shopping Alto Rosario.

Este jueves, el encuentro espiritual da comienzo a un nuevo tiempo para Soplo de Dios Viviente, ya que deja atrás a la ex Rural, un predio que los cobijó durante meses y les permitió albergar a una cada vez más nutrida convocatoria. A partir de esta semana, la cita será en el salón Metropolitano con algunas modificaciones.

La gente que desee concurrir deben saber que el ingreso es por calle Central Argentino 540 a partir de las 8. Entre las 11 y las 12 se espera la Misa y luego, la Exposición del Santísimo Sacramento. Desde las 13, Leda dispondrá la realización de las bendiciones individuales a cada uno de los asistentes.

Cabe destacar que no es necesario asistir con anticipación ya que se espera un ingreso fluido y ordenado. No se podrá acampar, no está permitido. Tampoco se puede llevar reposeras ni sillas de ningún tipo. El local es amplio y se garantiza, no solo que ingresarán todos, sino que la permanencia será agradable ya que el sitio cuenta con aire acondicionado y acceso a agua potable (puntos de hidratación).