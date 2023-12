Daniela Ballester rompió el silencio sobre su relación con Daniel Osvaldo

El romance de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester se conoció hace tres semanas, cuando Pilar Smith los vio apasionados a los besos dentro de la enorme camioneta del exfutbolista, y ahora fue la propia conductora de El Diario en C5N quien dio la cara.

“Perdón, no quiero chocar a nadie pero no quiero ser maleducada”, se excusó de entrada la ex Gran Hermano 2001 ante Socios del Espectáculo.

Entre sonrisas pícaras y un tanto sonrojada, Ballester insistió en evitar definiciones sobre su relación con Osvaldo, el padre de Momo, el hijo de Jimena Barón.

El líder de la banda de rock Barrio Viejo además es padre de Gianluca con Ana Oertlinger; y de María Helena y Victoria con Elena Braccini.

Por su parte, Daniela Ballester es madre de Felipe (4) junto a Marcos Ruiz Pasman.

Y cuando le preguntaron si estaba enamorada, se escandalizó jocosa: “Nooo. No vamos a hablar de nada de eso”.

“De verdad perdón. No se me enojen”, repitió Daniela Ballester hasta el cansancio, a pesar de que horas antes había reposteado en Stories la romántica selfie que había publicado Daniel Osvaldo.

Fuente: Ciudad magazine