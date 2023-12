"Improvisar con el Chino y Miguel no tiene precio", afirmó Mauricio Jortack

El 25 de diciembre comenzó la temporada del show que protagonizan Miguel del Sel y Darío "Chino" Volpato, dos de los tres Midachi que continúan en escenarios. La propuesta se llama "Miguel y el Chino en banda" y cuenta con destacados artistas.

"Es hermoso, pasamos un estreno fantástico. Hoy ya vamos para la cuarta función, con el arranque del espectáculo, muchísimo público", comentó Mauricio Jortack, integrante del elenco desde Carlos Paz.

"Hermoso ritmo, hermosa química. Yo estoy disfrutando muchísimo. Es mejor de lo que esperaba, nos reímos todos. Después del estreno dije, bueno, siempre hay una magia la primera vez. Pero los siguientes días fueron buenísimos. Me convencí que sí, que el espectáculo está cerradísimo en calidad, en talento", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Se armó algo tan en conjunto con todos, cualquier cosa puede pasar. Nos armamos una estructura, el Chino trabajó arduamente para que sigamos una línea. Pero también hacemos cosas arriba del escenario, jugamos en el escenario. También nosotros nos tenemos que divertir, ellos siempre permiten lo que pueda salir".

"La magia que ocurre, estoy viviendo el sueño del pibe, de improvisar con Miguel y el Chino, no tiene precio. Nos empezamos a tentar, nos divertimos. Esas cosas no me pasaron nunca, que esté permitido jugar y que sea parte del show también", destacó.

"Tienen que venir a verlo. En ningún momento superó la hora cuarenta, no se hizo largo. Pero lo fuimos acortando porque la gente no se tiene que quedar a vivir en el teatro, acortamos a una hora veinte".

Temporada

Respecto a cómo se viene el verano 2024, el entrevistado afirmó que "La gente sale de vacaciones igual. Calculo que va a seguir entrando. Hemos atravesado varias crisis en distintas temporadas, esta tiene esto en particular. Pero la gente va a salir, va a buscar la alternativa, aunque habrá otro tipo de consumo".

