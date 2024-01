Losada: “Queremos ayudar al gobierno a implementar su plan económico”

“Nosotros queremos ayudar al gobierno a implementar su plan que es lo que votó la gente, pero el gobierno tiene que dejarse ayudar. En vez de ir en contra de las instituciones, debe tener diálogo para seguir hacia adelante”, aseguró la senadora nacional, Carolina Losada, respecto al paquete de medidas económicas que el Ejecutivo pretende implementar.

Este miércoles, el presidente Javier Milei reunió a su tropa legislativa con intenciones de avanzar en el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, mejor conocida como “Ley Ómnibus”, y el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apuesta a “desregular” la economía.

Tras la conformación de las comisiones para el debate del extenso proyecto, el mandatario convocó a una reunión junto a sus diputados en el Salón Sur de Casa Rosada. El oficialismo apuesta a dar inicio al tratamiento de la ley que contiene 600 artículos a partir de la semana que viene, luego de la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Juicio Político que será tratada en las primeras cuatro.

Mientras tanto, la negociación con la oposición dialoguista en el Congreso será clave para hacer pasar el paquete de reformas que diseñó el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

“No entiendo por qué la ley ómnibus la hicieron de esa manera, porque podrían haber hecho muchos proyectos de ley y eso sería rápido, porque si haces un proyecto de ley con más de 600 articulados, va a tener que ir a todas las comisiones”, detalló Losada.

“En cuanto al DNU yo presenté un proyecto de ley en espejo que es igual al DNU para que salga por ley, porque me parece que es lo que fortalecería al gobierno y sería un respeto para con las instituciones. No hay plan económico que tenga buen destino a largo plazo, sino es con instituciones fuertes”, agregó la senadora.

Ambas medidas se enmarcan en un plan de shock, indicó Losada, que van a ser “muy difíciles” para todos los argentinos: “Considero que Milei avisó lo que iba a hacer, nadie puede decir que no iba a haber semejante ajuste, nadie puede decir que él no dijo que iba a sincerar el precio del dólar, yo creo que todo va a depender de lo que empecemos a ver en los próximos meses, porque la paciencia no es infinita y cheques en blanco no le damos a nadie, sino, no hay bolsillo que aguante”, agregó la legisladora.

