Verónica Geese: “El mandato de Pullaro es que la EPE tiene que ser cada vez más eficiente”

Verónica Geese, secretaria de Energía de la provincia, habló de cómo encontraron a la Empresa Provincial de Energía (EPE), luego del gobierno de Omar Perotti.

En una entrevista con Cadena Oh!, la funcionaria señaló: “Nos habría gustado encontrar unas mejores condiciones desde las intervenciones de los últimos cuatro años y, también, en la parte financiera: la empresa está con déficit operativo, que está causado a propósito por el gobernador Perotti, que no permitió este aumento que nosotros pusimos en funcionamiento el 1.º de enero. Un aumento que tenía que empezarse a cobrar y que estaba habilitado desde la audiencia del año pasado. El gobierno pasado tuvo que pasarlo a tarifas en octubre y así haber evitado en gran medida entregar a la empresa con déficit operativo”.

En esta misma sintonía, agregó: “Nos encontramos con el stock en almacenes con niveles que no creemos que sean ni técnicamente ni políticamente convenientes. Sabemos que este verano, a diferencia de los tres veranos anteriores, iba a ser un verano desafiante por esto de ´El Niño´, por la tormenta, por los vientos y que en un mes te pueden tocar dos o tres tormentas que en un mes te vacían los almacenes”.

“El tema es que hay niveles técnicos que no están. Por estadísticas, hay un nivel técnico de seguridad, pero eso es para épocas normales. Es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, porque no hay forma de predecir el clima, para decir vamos a tener 1 o 15 tormentas. Si se sabía que este verano iba a ser desafiante, es por eso que nosotros pretendíamos recibir a la empresa en otras condiciones. Porque salir a comprar ahora, no es lo mismo que salir a comprar hace un año. No solo por el costo, sino por la posibilidad de hacerlo debido a las restricciones a la importación”.

Stockearse

“Estamos viendo cómo utilizamos la ley de emergencia hídrica, que sancionó la legislatura, para mejorar la capacidad de compra de la empresa y poder salir a hacer compras que de otra forma no se pueden hacer. El ministro de Desarrollo Productivo nos dijo que nos fijemos de comprar para poder responder y responder más rápido”.

Privatizaciones

Por último, Geese dejó en claro: “La EPE, después de Edenor y Edesur, es la distribuidora más grande. Obviamente, es una empresa codiciada por los sectores económicos. Pero fijate qué pasó con Edenor y Edesur, las tenemos que mantener todos los argentinos, entonces la privatización no es la respuesta ni un certificado de mejoras. El mandato del gobernador es claro: que la empresa tiene que ser cada vez más eficiente y transparente”.

