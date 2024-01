El Indio Solari disparó contra Paul McCartney

El Indio Solari otra vez generó polémica, esta vez por sus declaraciones sobre Paul McCartney. "Sus canciones son un flan", disparó.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dialogó con Julio Leiva para Caja Negra (Filo News) y apuntó contra varias leyendas del mundo del rock. Todo comenzó cuando habló del final de su banda y manifestó: "Me hace acordar a los Beatles, ¿quién se fue primero, Lennon o McCartney?".

Luego, este comentario desencadenó en que El Indio Solari opinara tajante: "A mí me gusta John Lennon, pero me queda grande y el otro me queda pobre. No me gusta McCartney. Me dijeron que ha tenido un rol muy grande en The Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente. Lennon me parece un artista inclaudicable, metido en política hasta las tetas. Las canciones de McCartney son un flan".

Sobre otros artistas íconos del rock, apuntó: "Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vega".

Fuente: Ciudad Magazine