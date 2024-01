Ángel de Brito le pidió disculpas a Julieta Poggio por un curioso apodo

Julieta Poggio faltó a la entrevista que había pactado con Zaira Nara, Fran Stoessel y Lizardo Ponce, entre otros.

El faltazo al streaming enojó tanto a sus integrantes como a la producción. Entonces, Ángel de Brito hizo eco de una información con un detalle que enojó a la bailarina.

“Popoggio los plantó... ‘Hoy es mi último día de vacaciones, perdón’”, expresó Ángel, haciendo eco de “Popoggio”, el apodo que le habrían puesto desde el streaming por haberlos plantado.

“Qué feo, Ángel, que hayas compartido con ese apodo... No da”, le respondió Julieta, ofendida. “La verdad, no lo pensé. Me lo dijeron desde el streaming, ‘Popoggio nos cagó y no vino’. Y me quedé con eso... Le tendría que haber puesto comillas”, se disculpó Ángel.

En este contexto, Ángel compartió a través de sus stories de Instagram su ida y vuelta con Julieta pidiéndole, de nuevo, disculpas.

“Tiene razón, Julieta. Mis disculpas y la aclaración”, cerró, contundente.

Fuente: Ciudad Magazine