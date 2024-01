Todos los detalles sobre la temporada en Mar del Plata

Alberto Barriaga, el periodista que lleva más de 40 años cubriendo la temporada de Mar del Plata, y Carlos Delicia, nos traen todas las novedades de la temporada en “La Feliz”.

Al aire de Cadena Oh!, Barriaga explicó: “Se nota la diferencia entre los fines de semana y el resto de la semana. Hoy, por ejemplo, hay muy poca gente comparativamente con lo que fue el fin de semana”.

Y agregó a su argumento: “Cada temporada se va achicando la estadía. Te dicen: ´batimos el récord de gente que vino´, puede ser cierto, lo que ocurre también es que la gente que antes venía dos semanas, quince días, ahora viene diez días, tres días, un fin de semana y los costos son enormes comparativamente con el año anterior”.

Precios de los restaurantes

Consultado por los costos de ir a comer en la “Perla del Atlántico”, Barriaga sostuvo: “No solo eso (por el incremento de los costos), sino que se ha empezado a perder calidad en detalles. Eso es: no traerte manteca, o cobrarte el pan aparte. No solamente es más caro, sino que ha perdido calidad y ha perdido atención también”.

A esto, Carlos Delicia le sumó: “He visto lugares donde te dan mantel de papel y te cobran setecientos cincuenta pesos. Cuatro personas a setecientos cincuenta pesos, cuando vos sumás tenés tres mil pesos de entrada para pagar cubiertos. Es decir, te están cobrando tres mil mangos de entrada y ya arrancás, menos tres dólares. Y eso no es bueno, porque el plato más barato no baja de cinco mil pesos”.

Teatro

Por su parte, sobre los espectáculos teatrales, Barriaga señaló: “La de Fátima sigue primera, a Bossi le va muy bien. En general hay tres o cuatro espectáculos que les va bien, el resto está galgueando”.

Asimismo, Carlos Delicia, adicionó al tema: “Hasta el momento de lo que pude ver, la de Fede Bal es la mejor producción. Pero no está teniendo la cantidad de público. No sé si es que a la gente no le gustan los musicales o prefieren ver a Fátima, que es más de lo mismo, no es gran cosa, pero claro, es la pareja del presidente, están todos enloquecidos con eso”.

Seguridad para los jóvenes

“Se está promocionando mucho para los jóvenes, con el tema de la seguridad. En los clásicos como Villa Gesell, han tenido episodios de violencia sumamente graves, se ha tratado de que acá en Mar del Plata no sean de la misma magnitud. Es sorprendente ver a la salida de la “Normandina” que hay dos boliches abajo, hay más policías que gente saliendo del boliche. Es más, cortan la calle para que la gente pueda salir, con eso buscan darle seguridad a los jóvenes”, comentó Barriaga.

Escucha la nota completa acá.