Denuncian la usurpación de un club de barrio

Vecinos que viven en las inmediaciones de la calle Italia al 3600 de la ciudad de Rosario denunciaron que el club “6 de Febrero” está usurpado desde hace unos años, a pesar de que se inició un proceso judicial para ordenar legalmente a la institución.

“El club está tomado hace algunos años. Nosotros, hace tres, hicimos todos los papeles para refundar el club”, señaló una vecina a un móvil televisivo.

“Mi marido, que es el presidente, vino a hablar para recuperar la llave que él tenía y la chica le dijo que la desalojaran. No vive nadie, lo usan para hacer salsa y zumba. No hay buffet desde antes de la pandemia”, detalló otra de las mujeres presentes.

“Nosotros hicimos todos los pasos legales para recuperar el club, pero no ceden. Usan el club para su beneficio, no hay actividades sociales, no hay nada gratis ni económico para el barrio”, se quejó la otra mujer entrevistada.

Por último, manifestaron: “Queremos recuperar el club para la sociedad, que se pueda jugar al fútbol, disfrutarlo y esta gente lo impide. Son violentos y nos amenazan”.