ATE y AMSAFE Rosario calientan motores de cara al paro del 24

ATE Rosario y AMSAFE Rosario empiezan a calentar motores de cara al paro del 24. En esta ocasión, ambos gremios realizaron una conferencia de prensa donde Lorena Almirón y Juan Pablo Casiello dejaron algunas reflexiones.

En primer lugar, habló la representante de ATE, Lorena Almirón. “Los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en general, hemos enfrentado este avasallamiento desde tres planos: lo legal que ya hubo un parate a la reforma laboral, pero no es suficiente. Después, desde el punto de vista de exigirle a los legisladores que no voten esa ley. Y por último en la calle, por eso el paro del 24 va a ser un paro contundente, con importantes movilizaciones no solo en la ciudad de Rosario, sino también en Villa Constitución, en Villa Gobernador Gálvez, en San Lorenzo, en Casilda, se van a llevar adelante distintas acciones. Por supuesto, el epicentro va a estar en Capital Federal con una importante movilización y marcha”.

Después fue el turno del titular de AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casiello. “Semana importante marcada por el debate nacional y el paro del 24 y por la discusión paritaria que en verdad lo que estamos discutiendo es si el gobierno de Santa Fe se pone en la misma línea que el Gobierno nacional, que cree que el camino es avanzar sobre los derechos, sobre los salarios, sobre las jubilaciones o elige otro camino que en todo caso es el que planteó en campaña que es el de apostar a la educación, la inversión, mejorar la situación de la docencia”.

Y agregó “La expectativa era que la paritaria de enero avanzara, no pasó nada. Una sola reunión el 4 de enero, para que el gobierno amenazara con el presentismo”.

Y finalizó: “En lo concreto, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de amenazar con que no van a cumplir con la paritaria y cumplirla. Para empezar a discutir en serio este 2024 este gobierno diga vamos a respetar el acuerdo paritario firmado y vamos a pagar lo que corresponde. Que es que en febrero nos paguen la inflación de noviembre y diciembre. Sobre eso no hay discusión”.

Escucha la nota completa acá.