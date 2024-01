Russo expresó su malestar tras la igualdad en Tucumán: "Estamos todos enojados porque no ganamos"

Rosario Central empezó la defensa del título con un empate frente a Atlético Tucumán en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2024. El Canalla comenzó ganando y luego no pudo aguantar la ventaja. Al respecto, Miguel Ángel Russo se mostró furioso por no conseguir el triunfo.

"Me enoja empatar, quiero ganar. Estamos todos enojados porque no ganamos. Obviamente, estoy contento por muchas cosas, pero me duele que nos empaten sobre la hora" expresó enojado el técnico en conferencia de prensa.

Más allá de su molestia, el entrenador valoró el empate: "No es una cancha fácil. Aquí siempre se nos complica. Ahora, hay que seguir mejorando porque ya jugamos el martes".