Colón: Leguizamón pasó la revisión médica y Delfino aguarda por los juveniles de San Lorenzo

¡Buenas noticias para Iván Delfino! En las últimas horas de este jueves, Nicolás Leguizamón pasó la revisión médica. De esta forma, el futbolista firmará su contrato que lo unirá al club por los próximos dos años.

El delantero llega en condición de libre de Central Córdoba (SdE). Sin dudas, el jugador de 29 años deberá volver al ritmo futbolístico, puesto que a lo largo de 2023 no tuvo mucha continuidad en el Ferroviario. En total, sólo disputó once partidos y no convirtió ningún gol.

Sabella y Herrera llegarán a Santa Fe

En las próximas horas, Alexis Sabella y Ezequiel Herrera arribarán a la ciudad de Santa Fe para pasar la revisión médica y unirse al club a préstamo por un año sin cargo. La dirigencia sólo quiere cerrar el monto de la opción de compra.