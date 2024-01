Tres nuevas amenazas contra Pullaro en Rosario

Una nueva serie de intimidaciones con mensajes dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro tuvieron lugar entre el sábado y el domingo.

El primer hecho ocurrió en la casa de una octogenaria situada en Maipú al 3100, donde delincuentes tiraron nafta y prendieron fuego la puerta para luego arrojar una nota con un reclamo penitenciario.

Misma situación se repitió en un galpón de Anchorena al 2700, donde hicieron un grafiti, dejaron un cartel e iniciaron un incendio en el portón.

El último de los casos fue en la sede del sindicato de Trabajadores de Recolección y Barrido de La Paz al 1400, donde se encontró un papel escrito.

“El gobernador dio la orden de no ser transmisores de esos mensajes. Está todo bajo investigación, lo trabaja la Policía de Investigaciones con la Fiscalía de turno. La idea es amedrentar a la provincia, al gobernador, para que no se trabaje, pero no vamos a dar un paso atrás”, afirmó Daniel Acosta, jefe de la Unidad Regional II.