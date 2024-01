Sergio Romero: "Se pretenden cambios que van a dañar al sistema educativo"

Los debates por las paritarias docentes atraviesan el escenario provincial y nacional. La falta de entendimiento entre las partes se profundiza mientras se acerca la fecha de inicio de clases.

Al respecto, Sergio Romero, secretario general de Unión de Docentes Argentinos (UDA), afirmó estar "sorprendido, preocupado y ocupado" con lo que pasa en el sistema educativo argentino.

"Se pretenden cambios que van direccionados a dañar el sistema. Estuve reunido con el nuevo secretario de Educación, Carlos Torrendel, y evidentemente estamos en presencia de un programa educativo que va a traer conflictos. Están orientados a hacer cambios de las conquistas históricas que hemos hecho", apuntó.

"Por ejemplo no va a haber más encuentros con el el Estado empleador por el salario mínimo. Ese acuerdo al que llegábamos a nivel nacional permitía que se giren fondos a la provincia, para material didático o incentivos. Esto va a ser desvirtuado, se está buscando imponer el salario mínimo en un ámbito donde va a estar el Concejo Federal de Educación en consulta con los ministerios de economías provinciales y nacional. Y hacerlo sólo una vez el año, entonces se pierde la relación con el Estado", explicó.

"Por otro lado, se busca declarar a la educación como servicio esencial. Nosotros ya fuimos a la justicia contra esta medida cuando Patricia Bullrich lo intentó. Otros de los cambios es que para ingresar al sistema tenes que acreditar a través de una prueba o examen tus condiciones académicas y con esa evaluación ingresarías al sistema y después eso se repetiría cada cinco años. En este tipo de medidas tan de fondo hay que buscar consensos".

"Nos vamos a reunir todos los gremios nacionales confederados en la CGT para dar respuestas a estas medidas. Son todos cambios de fondos sin consulta a quienes representamos a los trabajadores. Está en riesgo el aporte que hace Nación a las provincias, y el Fondo Nacional de Incentivo Docente incide muy fuertemente en el salario docente".

Respecto a Torrendel, Romero remaró que "viene de la educación privada, tiene una mirada muy corta del sistema educativo argentino, hará sus aprendizajes en el mismo cargo. Uno pretende que la cartera educativa la maneje alguien que conoce sobre el tema, pero él mira la educación por el agujero de una aguja".

Sistema educativo en Santa Fe

El entrevistado también se posicionó sobre el debate actual que recorre a la provincia: la posibilidad de que no se cumpla el acuerdo paritario firmado en 2023.

"Si se ponen en riesgo los aportes de Nación, no solamente vamos a escuchar declaraciones que no se va a poder pagar la paritaria anterior, sino que directamente se verá mermado el salario".

"No le podemos echar la culpa al gobernador Pullaro. Las normativas se deben cumplir, el acuerdo paritario tiene que cumplirse, cuando uno negocia lo hace de buena fe, y debe cumplirse. Pero la falta de dinero no es responsable la actual gestión, no hace 50 días que asumió este gobierno. Hubo una gestión anterior a cargo de Omar Perotti y a mi juicio, y el de muchos santafesinos, hizo poco y nada por el sistema educativo santafesino. Hubo baja inversión, mal distribuida, se asistía más una parte del sistema en desmedro de la gestión pública", dijo por último.

