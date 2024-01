Morena Rial reveló cómo hace para pagar los departamentos temporales

Reapareció Morena Rial en una entrevista con Socios del Espectáculo, donde contó cómo es hoy su presente, luego de revelar que no tiene casa por estos días y vive en la de unos amigos. Siempre comprometida, habló de su video viral, en el que afirma que no trabajaría en un supermercado.

“¿De qué vivís?”, le consultó Matías Vázquez a la mediática haciendo que revele cuál es su principal fuente de ingresos. “De las redes. Estoy tranqui”, señaló.

“¿Trabajarías en un supermercado?”, indagó, con humor y More fue tajante. “No, no trabajaría en un supermercado. Seguimos en la misma. ¡Los memes siguen siendo los mismos!”, aseveró, entre risas.

El vaticinio de Luis Ventura sobre el dramático futuro para Morena Rial

Luis Ventura cuestionó durísimo a Jorge Rial por la actitud que habría tomado con Morena, quien está atravesando una difícil situación económica.

“Hablo con frecuencia con ella, no está bien, no pasa por el mejor momento. Hay cosas que a mí me dan bronca, las ausencias, la falta de cariño”, manifestó. En diálogo con Socios del Espectáculo, el periodista expresó sin filtros: “Después denuncian que yo estoy especulando y aprovechándome de una situación psiquiátrica”.

“Pero en realidad están enmascarando y desviar la atención de lo que realmente está pasando, que todo el mundo lo sabe, lo vengo diciendo hace meses”, siguió. Al final, Ventura lanzó pincatísimo: “Si llevás a esa persona a la desesperación, a la necesidad extrema, creo que la estás empujando a un destino definitivamente oscuro”.

Fuente: CIudad Magazine