Camila Lattanzio denunció que intentaron secuestrarla: "La única opción fue tirarme del auto"

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano, denunció a través de la red que intentaron secuestrarla en un auto.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante posteó: "Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida. Recién caigo, pero me intentaron secuestrar en un Uber".

"Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir", detalló.

"Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre pero en una de esas podía salir mal. No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto. Ya estoy bien pero ahora tengo miedo hasta de estar sola", concluyó Camila Lattanzio sobre el mal momento de vivió.

Fuente: Exitoina