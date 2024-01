José Núñez sobre la Ley ómnibus: "Tenemos que atender a los cambios que mejoren el proyecto"

Este miércoles se atraviesa una jornada política clave en el país por el tratamiento de la denominada Ley ómnibus, un gran paquete de leyes que proponen reformas de fondo.

Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio, José Nuñez, remarcó que será un debate largo, y que habrá que prestar atención a los cambios propuestos.

"Tengamos en cuenta que los artículos se discutieron en las comisiones. Habrá legisladores que propongan cambios y ahí habrá que prestar atención. Los cambios con la intención de mejorarla es lo que tenemos que atender".

"En las últimas dos semanas, se abrieron al diálogo, escucharon, pero existe la pirotecnica verbal que a veces irrita. Cuando dijeron que los diputados éramos coimeros les mandé a decir que denuncie quién los coimeaba porque nos mete a todos en la misma bolsa", apuntó respecto a las declaraciones del gobierno.

"Es una relación buena con el gabinete, se trata de llegar a acuerdos. Es muy difícil por la falta de experiencia, supongo, hacer más ágil la discusión".

"Nosotros no tenemos ánimos de ir contra una ley porque sí, sino porque entendemos que atentaba contra su propia presidencia. Por ejemplo, gravar on retenciones a las fábricas de maquinarias agrícolas, es directamente sacarlas del mercado. Nosotros vamos con sugerencias que creemos que son correctas. Estamos para acompaar pero los sectores productivos, si sos una persona que pregona el libre mercado, no podes poner derechos de exportación a la industria nacional", destacó.

Por último, sobre la situación económica, remarcó "Entendemos la gravedad de la situación, la crisis que nos dejó el gobierno anterior. Lo que hizo Sergio Massa para intentar ser presidente, nos dejó un Estado destrozado. No hay nada que no se pueda resolver con diálogo y no hay nada que la gente no pueda soportar. Lo votaron igual sabiendo que iba a hacer así. Los argentinos quieren un cambio profundo pero hay muchas consecuencias que terminan siendo graves para la gente".

Escuchar también audio completo: