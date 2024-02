Wanchope se despidió de Colón en las redes sociales: "Me voy de este club con algo de tristeza por no conseguir el objetivo final"

Ramón Ábila ya no pertenece más al Mundo Colón. El miércoles pasado se confirmó que su carrera continuará en Barracas Central. Hoy utilizó las redes sociales para dedicarle un mensaje al Pueblo Sabalero.

"Hoy me despido de este gran club con algo de tristeza por no poder conseguir el objetivo final, pero si agradecido con cada uno que me tocó compartir en todo este tiempo, dirigentes, auxiliares, médicos, kinesiologos, nutricionistas, seguridad, utileros, compañeros y sobre todo con toda esta gente maravillosa y apasionada como lo son ustedes los sabaleros" expresó Wanchope en su comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ramon Abila (@wanchope_abila9)

En el cierre, continuó con sus palabras de gratitud hacia al Rojinegro y les deseó buena suerte en lo que viene: "Simplemente GRACIAS y seguramente en poco tiempo volverán donde tiene que estar por semejante ciudad que representan. Abrazo grande a todos".

De este modo, se da por finalizada definitivamente la etapa de Ábila en el Sabalero. En total, jugó 86 partidos con la casaca Rojinegra con un récord de 23 goles y 9 asistencias.