Copa Davis en Rosario: Báez ganó el último punto y Argentina volvió al Grupo Mundial

La Asociación Argentina de Tenis construyó en tiempo récord el miniestadio compuesto por tres tribunas con capacidad para 5.500 personas, aunque en el partido inaugural en el que Cerúndolo derrotó 7-5 y 6-2 a Popko numerosas plateas rojas lucieron vacías, seguramente a causa del calor que llegó a casi 40 grados de sensación térmica bajo el sol de Fisherton.

“Ole, olé, olé, olé, olé olá, soy argentino, es un sentimiento, no lo puedo parar”, sonó fuerte en la tribuna más parecida a una popular y el tradicional “que esta barra quilombera no te deja no te deja de alentar”...