Cientos de personas fueron a la sede de Capital Humano en Rosario para recibir alimentos

Cientos de personas llegaron a la puerta de la sede del Ministerio de Capital Humano en Rosario ubicada en España al 500 para reclamar alimentos luego de que Sandra Petovello, titular de esa cartera, dijera que iba a recibir “una por una a la gente que tiene hambre” para evitar a los intermediarios en la entrega de asistencia.

En la zona hubo una importante concentración de familias aunque no hubo cortes de calle y se apostaron sobre la vereda de las oficinas desde las 8 de la mañana, en medio de las altas temperaturas. Ante la falta de respuestas de funcionarios, fueron desconcentrando la zona pero prometieron regresar el martes.

Las familias reclaman una respuesta del gobierno de Javier Milei que, en los últimos días, anunció que suspendería el envío de comida seca para operativizar transferencias de dinero a los comedores. A pesar de la información brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las organizaciones sociales denunciaron que el Gobierno no envió plata durante el mes de enero.

Luego de varias horas de espera en la puerta de la sede local del Ministerio de Capital Humano, las familias no recibieron respuesta por parte de ningún funcionario y de hecho en las oficinas les dijeron que no estaban al tanto de las declaraciones de la ministra Petovello.

Una de las mujeres que llegó hasta el lugar aseguró: “Ninguno de los que se acercó se pudo anotar para recibir alimentos. Juegan con el hambre de la gente. Acá hay gente que se quedó sin trabajo y va a los comedores y no encuentran nada. Estamos desde las 8 am acá esperando una respuesta y no la tenemos”

Desde las organizaciones aseguran que la última entrega de alimentos por parte de la administración nacional fue durante octubre. De hecho reconocen que desde ese momento a la actualidad “cerraron más de la mitad de los comedores”.

Mientras se retiraban lentamente del lugar aseguraron que volverán el martes para continuar con la medida de fuerza, ya que son muchas las familias en los barrios que se quedaron sin su fuente de ingreso durante estos últimos meses y necesitan de la ayuda alimentaria.