Aguas Santafesinas fue a la Justicia por la “ola de robo de medidores”

Aguas Santafesinas SA (Assa) presentó una denuncia en el Centro de Justicia Penal de Rosario frente al “recrudecimiento del robo en la vía pública” de medidores de agua, llaves de paso y otros elementos vinculados a los servicios prestados por la empresa.

Al mismo tiempo, la prestataria anunció que dispuso que “todos los medidores y llaves de paso nuevos que se instalen sean de material plástico en su totalidad”, con el fin de desalentar la sustracción de elementos metálicos para su reventa.

La presidenta de Assa, Anahí Rodríguez, encabezó la presentación judicial y destacó que “estos hechos son muy dañinos porque implican un importante perjuicio económico para la empresa y para el Estado provincial; y principalmente para el usuario que sufre el corte del servicio de agua potable hasta que se repone el servicio”.

Ante eso, señaló: “Solicitamos a la Justicia que tome todas las medidas que corresponda, a los fines de avanzar con medidas que sean necesarias para resolver estas conductas delictuales”.

Agregó que “el objetivo es que no haya ningún elemento de metal disponible en la calle” porque así ya no tendrá “sentido que se roben los medidores si no tienen valor de cambio en los canales clandestinos delictuales donde se comercializan”.

En la denuncia presentada, se argumenta que “es claro que los hechos denunciados producen serios inconvenientes que afectan la normal prestación del servicio de agua potable, puesto que la sustracción de medidores por terceros ajenos a este prestador provoca la inmediata interrupción del servicio de agua potable, en la mayoría de los casos con roturas de la conexión”.

“En la faz operativa –detalla el comunicado de Assa– se producen importantes perjuicios económicos para esta prestadora, derivados no solamente de los costos de reposición de los caudalímetros, llaves de paso y demás elementos que integran la conexión, sino de la mayor cantidad de horas hombre de trabajo requerida por la doble intervención que se genera (inmediata para restablecer el servicio y posterior para la debida instalación del nuevo medidor), sin contar con otras dificultades como la imposibilidad de efectuar lecturas que afectan la facturación”.

También se advierte que “los bienes afectados al servicio son titularidad de la provincia de Santa Fe, por lo que su sustracción constituye un perjuicio a los bienes públicos del Estado provincial, agravando en el caso el tipo penal para la calificación de los hechos".

"Es por ello -concluye la presentación- que se denuncia todo lo actuado a fin de que, en el marco de su competencia, tome debido conocimiento y participación en los hechos producidos por la evidente falta de seguridad pública en la que se desarrolla la prestación del servicio y cuya reiteración preocupa seriamente. La operación sistemática de sustracción de medidores, motiva la radicación de la presente denuncia, para que se proceda a investigar los mismos en el marco de su competencia”.