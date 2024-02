Cristina Pérez volvió a Telefe Noticias: "Vamos a hacer un camino nuevo"

Cristina Pérez regresó a Telefe Noticias tras varios meses de inactividad, y habló sobre su futuro en el canal después de anunciar que no seguirá en la conducción junto a Rodolfo Barili tras la designación de Luis Petri como Ministro de Defensa de la Nación en el gobierno de Javier Milei.

En este caso, el canal preparó una sección especial llamada 'Un café con cris' donde ambos tuvieron una charla sobre todo lo sucedido. Rodolfo fue quien tomó la palabra, y expresó que querían contar que "iban a seguir juntos en el canal", pero no de la manera tradicional.

"Voy a hablar de nosotros. Nosotros somos muchos. Somos una familia. Rodolfo estaba contando en días, y yo me quedé con un momento en el que aprendí qué era un Noticiero. Estábamos en la pandemia, y no teníamos ni una sola respuesta. Teníamos solo preguntas", comenzó diciendo Cristina.

"Descubrimos que había algo más importante que todas las preguntas y que todas las respuestas, y era que estábamos acá. Pasara lo que pasara, estábamos acá para todos ustedes. Y ese día sentí que había mucho más que eso que contábamos que eran noticias, porque en el momento en el que incluso no había nada qué decir, estábamos con ustedes. Y tuvimos que explicar un montón de cosas a lo largo de nuestra historia, hasta que no éramos pareja. Ahora ya lo creen", expresó con humor.

Luego, contó cómo se sintió en el momento que decidió dar un paso al costado de Telefe Noticias: "Desde el año pasado cuando mi situación personal de alguna manera chocaba con las reglas que tiene el canal, todos empezaron a preguntarse qué íbamos a hacer. Cuando salió la promo la gente me decía: 'qué bueno que volvés. Yo les decía 'nunca me fui'. Trabajamos mucho para que pudiera ser así, quizás en algún momento yo pensé que me iba de Telefe, pero ¿sabes qué?, estoy acá en mi lugar, en mi casa".

"Tengo la alegría y tengo que decirlo con mucho agradecimiento. Yo podría hacer un noticiero en otro canal, pero tengo mí historia con Telefe y tenemos nuestra historia con Telefe Noticias. Vamos a hacer un camino nuevo en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa, también en lo artístico", contó emocionada.

Sin embargo, destacó la gentileza de las autoridades del canal por querer contar con ella a pesar de las normativas de Telefe (Paramount): "Eso fue un sueño hace mucho tiempo para mí, pero era muy difícil que se realizara porque estaba acá. La empresa, la compañía, está teniendo gestos muy fuertes conmigo, a un total de que me permiten no dejar del todo el Noticiero, no dejar de estar con Rodolfo que es mi hermano, para hacer especiales, producciones, que ojalá a ustedes los dejen contentos".

"En este camino, hay un gesto muy fuerte que está teniendo conmigo y te lo agradezco Roberto Mayo, nuestro director. No van a poner un reemplazo para mi lugar mientras seguimos este camino, y eso para mí es muy fuerte también. Entonces, lo que me queda es poder responderles con agradecimiento y mucho trabajo", continuó.

"No sé si va a ser un programa de juegos o de entrevistas, pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir. Ya estamos trabajando con ideas hermosas. Ojalá podamos tener todo pronto al aire. Tengan paciencia porque recién volvemos de las vacaciones. Me siento muy amada por esta casa y créanme que eso no tiene precio", sentenció.

¿Qué pasará con Cristina Pérez en Telefe Noticias?

Según Agustín Rey, periodista de Argenzuela (Radio 10), reveló que "la idea es que ella vaya desapareciendo de a poco en el ciclo hasta que esté OK su formato para el canal".

"Tiene previsto una entrevista al propio Barili donde tendrán un mano a mano repasando tantos años de dupla", concluyó Cristina Pérez sobre su salida de Telefe Noticias.

