Las primeras palabras de Miljevic como jugador de Newell's: "Aportaré desde cualquier lugar que me toque"

Este lunes, el Club Atlético Newell's Old Boys hizo oficial la llegada de Matko Miljevic, quien llegó en condición de libre hasta diciembre de este año con una opción de compra por el 50% de sus derechos económicos. Hoy brindó sus primeras palabras como futbolista de la Lepra.

"Quiero agradecer a todos por el recibimiento. Es una alegría muy grande, espero poder atravesar este desafío de la mejor manera. No veo la hora de estar con mis compañeros y tirar todos para el mismo lado que de eso se trata", expresó en el comienzo de la entrevista con el equipo de comunicación de la institución.

"Vengo a transmitir positivismo, humildad para trabajar y sacrificio, desde donde me toque aportar" 🎥 Las primeras palabras de Matko Miljevic como jugador rojinegro. ¡A dejar todo! 💪🏼 pic.twitter.com/me0SsceNs0 — Newell’s Old Boys (@Newells) February 6, 2024

"Adentro de la cancha dejaré todo, no me gusta perder ni a las balitas. Así que aportaré desde donde me toque y cuando no me toque también. Si estoy afuera aportaré positivismo, humildad para trabajar y sacrificio. Donde me necesiten Matko va a estar", señaló el futbolista norteamericano nacionalizado argentino en referencia a su interés por sumarse al grupo a aportar su granito de arena.

En cuanto a sus características, el jugador explicó: "Soy un mediapunta. Me gusta desbordar y tratar de asistir al nueve. Eso es lo que me caracteriza como jugador. También puedo jugar como interno o en cualquier lugar que el técnico disponga".

Por último, manifestó su admiración por la hinchada leprosa: "Quería llegar antes del partido para conocer el Coloso que es algo increíble. Cuando fui parecía irreal, la gente no paró de cantar y alentar. Ojalá pronto me toque estar ahí dentro".