Carlos Palacios, el refuerzo que quiere Boca y tiene como ídolo a Riquelme: "Trato de replicar cosas que hacía él"

"Es imposible decirle que no a Boca", expresó un movilizado Carlos Palacios ante el interés que el Consejo de Fúbtol depositó en él para que sea esa la cuarta incorporación que le ponga el broche al mercado de pases. Y si esa frase no fuera suficiente para revelar el deseo del punta chileno que se destaca en Colo Colo, club que ya manifestó que no pretende dejarlo ir ahora, en las últimas horas salió del archivo un video que expone otro ítem que lo acerca a Brandsen 805: su admiración por Juan Román Riquelme, el presidente del cuadro azul y oro.

Allí por 2020, cuando el delantero de 23 años todavía vestía los colores de Unión Española, no dudó al revelar en una entrevista que su "ídolo máximo es Román" y hasta detalló que "siempre veo videos de él: la forma de usar el cuerpo, cómo se perfilaba". "No tenemos el mismo carácter, yo soy un poco más tranquilo, él era más impulsivo y no le gustaba que le dijeran cosas. A veces trato de replicar cosas que él hacía", contó Palacios, cuyo 80% del pase pertenece a Vasco Da Gama, institución con la que Boca negocia directamente para intentar quedarse con sus servicios. ¿Llegará a Boca y podrá conocer al Diez? A dos días del cierre del libro de pases (para aquellos equipos que vendieron o cedieron un jugador al exterior recientemente), la respuesta es una incógnita; la única certeza es que la dirigencia azul y oro lo quiere y ya puso manos a la obra para buscar concretar su arribo.