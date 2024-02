Rodríguez Larreta, durísimo contra Milei: “El consenso como la gestión son valores que este gobierno desprecia”

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, luego de la derrota de Milei por la vuelta a comisión de la ley Ómnibus, escribió una serie de Tuits contra el presidente de la nación y su bloque político: “¡Viva el consenso carajo!”, sostuvo Rodríguez Larreta.

El ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, explicó que coincide con algunas cosas del programa de Javier Milei, como por ejemplo ir hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, señaló que para eso se necesita “ideas claras” y “consensos” para que esas ideas se transformen en leyes.

“Quedó demostrado: sin diálogo, no hay leyes”, agregó Larreta. Asimismo, comentó la necesidad de “gestión para que las leyes se transformen en hechos”.

Y en ese sentido fue categórico con el líder de la Libertad Avanza: “Tanto el consenso como la gestión son valores que este gobierno desprecia”.

Finalmente, sentenció: “Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con eslogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación. No es con súperpoderes, es con respeto a nuestras instituciones”.