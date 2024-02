¿Hubo un romance entre Nacho Castañares y Romina Uhrig de Gran Hermano?

El revival del shippeo denominado “Marculi” entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 generó nuevas versiones sobre otro de los supuestos romances que habrían protagonizado Nacho Castañares y Romina Uhrig, que este martes volverá a la casa a “ordenar”.

En LAM, entrevistaron a Julieta y a Nacho para pedirles datos sobre la tórrida noche de pasión que habrían pasado ella y Marcos mientras permanecían en el hotel al que los llevaron tras la consagración del salteño, pero ninguno quiso soltar prenda.

En este sentido, la reaparición de Nacho, le dio pie al panelista Pepe Ochoa para que saque a la luz una serie de datos muy jugosos sobre los encuentros que habrían mantenido el rubio con la exdiputada de Unión por la patria tras reencontrarse fuera de la casa.

CÓMO SERÍA LA RELACIÓN ENTRE NACHO Y ROMINA DE GRAN HERMANO 2022

Tras la nota, Ochoa hizo refirió haber recibido un mensaje al aire de alguien que no quiso identificar. “Me dice ‘Te recontra confirmo en base a lo de Marcos y Juli, que Nacho y Romina se siguen viendo. El que se enganchó fue él y ella no’”, leyó.

“Empezó con un histeriqueo. Nacho se enganchó y ella no, y la separación de ella de (el exintendente Walter) Festa es por Nacho”, agregó Pepe, que hizo una referencia al duro cruce en redes que tuvo con la exdiputada por su reingreso a Gran Hermano.

En esa ocasión, Romina le espetó en Twitter a Ochoa: “No cambias más Pepe y cada vez que me ves me abrazas… ¡Y mira que lo hablamos! Sos mal tipo y falso otra no queda. Y no te metas más conmigo, hace tu camino. Éxitos”, le respondió ella a un tweet en el que él la llamaba “dipuchorra”.

Fuente: CIudad Magazine