Boca Juniors: la modificación que piensa Martínez para enfrentar a Central Córdoba

Pese a que en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles con Defensa y Justicia dijo que está conforme con el rendimiento del equipo, Martínez no lo habría estado al 100 por ciento -algo que se entiende que no exprese ante la prensa- y sumado a que ante el Ferroviario piensa un equipo más ofensivo, habrá cambios en el once.

La idea de una alineación con una postura más protagonista para jugar de local podría venir de la mano con la decisión del director técnico con un cambio de esquema y el ingreso de Luca Langoni por Lucas Blondel, para que el peruano Luis Advíncula vuelva al lateral derecho y quede armado un 4-3-3.

Por otro lado, el juvenil Mauricio Benítez es otro de los que podría dejar el equipo luego de haber sido titular en los últimos dos encuentros frente a Tigre y el Halcón de Florencio Varela. Sabiendo que Equi Fernández y Cristian Medina todavía no están a disposición tras volver del Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23, el colombiano Jorman Campuzano o Jabes Saralegui son los candidatos a ingresar en el mediocampo.