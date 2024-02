El descargo de Peso Pluma ante la ola de críticas por la infidelidad a Nicki Nicole

A dos días de la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, tras la viralización de un video del cantante con otra mujer, el mexicano reaccionó a las críticas en Instagram.

Ante la ola de insultos y cuestionamientos por haberle sido infiel a la cantante argentina, Peso Pluma restringió las voces de sus seguidores. “Se limitaron los comentarios en esta publicación”, reza al pie de cada posteo, en los que se contabilizan innumerables críticas al artista.

Hasta el momento, Peso Pluma se llamó a silencio en el plano mediático y, a diferencia de Nicki Nicole que quitó todas las publicaciones sentimentales con su ahora ex, el mexicano conserva los posteos y la sigue en Instagram.

Peso Pluma tiene 39 publicaciones en Instagram, 4 de ellas son con Nicki, disfrutando de su amor y promocionando una canción. El más reciente es del 5 de febrero, de su paso por los Grammys. El mexicano cosechó su primer galardón y asistió a la importante ceremonia con Nicki.

EL COMUNICADO CON EL QUE NICKI NICOLE ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”

Fuente: CIudad Magazine