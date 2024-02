Un patrullero pasó en rojo un semáforo a gran velocidad, sin luces ni sirenas, y atropelló a otros vehículos

Hoy jueves, al mediodía, un patrullero pasó un semáforo en rojo y chocó otros automóviles. Sucedió en la calle San Martín al 4900, en la zona sur de Rosario. No se registraron heridos, pero varios autos sufrieron daños.

Según las primeras informaciones, un hombre cruzaba la avenida San Martín por la calle Esteban de Luca cuando fue embestido por una camioneta de la Policía. Tras el impacto, el vehículo de la fuerza de seguridad chocó contra un Duna que estaba estacionado.

El hecho ocurrió a pocos días de la muerte de Valentín Di Monte, un joven de 22 años que fue atropellado cuando iba en su moto por un patrullero en las calles Francia y Pellegrini.

“Crucé normal. Veo una luz que me pasa y me arranca todo. Dio un trompo de unos 20 metros. ¡Mirá a la velocidad que venía! No venía con sirena ni nada”, contó la víctima en un móvil.

En ese sentido, agregó: “Me rompió todo el auto y el alma. No puede ser, hay gente que no puede andar. Si había gente caminando, la reventaba”.

Tanto los damnificados como varios testigos aseguran que el patrullero pasó en rojo, sin luces ni sirena. “Para mí venía a más de 100 kilómetros por hora”, relató otra persona involucrada en el accidente.