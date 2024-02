La Comisión de Transporte se reunió con la UTA por la crisis en el sector

Diputados integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara, se reunieron con integrantes de la Unión Tranviariios Automotor (UTA), seccional Rosario, ante la alarmante situación que atraviesa el sector.

"Tuvimos una primera instancia con la UTA Seccional Rosario. Pudimos conversar con los trabajadores. Es un panorama crítico con la decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo compensatorio para el interior, hay un problema de desfinanciamiento del sistema", comentó Lucila De Ponti, legisladora.

"El sistema de transporte público urbano e interurbano no está pensado en base a su rentabilidad sino a la garantía del derecho a la movilidad, porque sino no se puede ir a la escuela o al trabajo. Al retirarse el dinero de Nación se pone en riesgo de quiebra del sistema", refirió.

"Nosotros junto a todas las partes, decimos que hay que seguir reclamando que se restituyan los fondos y pensar alternativas. Si la negativa sigue siendo contundente, tendremos que construir desde Santa Fe opciones de financiamiento".

"Los trabajadores son cautos, no se quiere generar una preocupación. Cualquier análisis económico nos permiten decir que si los fondos no están las empresas van a pensar en reacomodamientos. Esto puede pasar via el aumento de boletos, recortes de salarios o de empleos. Si esto se profundiza va a suceder, genera problemas y los usuarios no estarán en condiciones económicas de usar el servicio. Son dos cuestiones que están totalmente relacionadas", expresó por último.

Escuchar también audio completo: