Reapareció Peso Pluma tras su escandalosa separación de Nicki Nicole

A una semana de la escandalosa separación de Nicki Nicole, Peso Pluma reapareció en Instagram, red social en la que se había mantenido inactivo tras la ruptura.

El cantante mexicano usó las historias de Instagram para promocionar dos de sus nuevas canciones. Una de ellas se llama A tu manera y la hizo con Junior H. La otra colaboración la hizo con Duki, amigo íntimo de Nicki, y Santa Fe Klan.

¿POR QUÉ SE SEPARARON NICKI NICOLE Y PESO PLUMA?

La cantante argentina le puso fin al noviazgo con el mexicano luego de que se hiciera viral un video de Peso Pluma con otra mujer, de la mano, paseando por Las Vegas.

De armas tomar, Nicki terminó la pareja en el acto: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, escribió Nicki en su red.

Y agregó: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Fuente: Ciudad Magazine