Marcharon para pedir Justicia por el taxista asesinado a balazos en barrio Triángulo

Familiares de Juan Munuel Britos, el taxista asesinado a balazos el pasado jueves por la noche en barrio Triángulo, marcharon este lunes para pedir Justicia.

“Juan era un tipazo. Hace unos meses un vecino de una cuadra me vino a devolver una plata que mi marido le prestó para que pague una compra porque no le alcanzaba con lo que tenía. Ese era Juan. La sociedad no estaría tan podrida si la gente fuese como él”, relató su esposa.

“Lo único que quiero es justicia, pero rápida porque la justicia lenta no sirve. Están 15 años para sacar un caso y llegan a uno que no fue”. A la vez que reclamó al intendente “que se acuerde lo que prometió cuando lo visitó. Necesitamos una vivienda para mi nuera y mis nietos. Pongo toda mi fuerza en ellos, que son chiquitos”, agregó su madre.

Juan Manuel Britos, de profesión taxista, fue asesinado a balazos la noche de este jueves en inmediaciones de Felipe Moré al 2600. Dos en moto lo siguieron y lo ejecutaron. Ya había sufrido dos balaceras contra su domicilio, lo que generó que el propio Pablo Javkin lo visitara para solidarizarse