Votación histórica por el rechazo a la propuesta paritaria docente

La docencia santafesina rechazó masivamente la propuesta del gobierno provincial e ira a un paro de 48 horas para los días lunes 26 y martes 27. A su vez, se realizará una movilización el mismo lunes de plaza del Soldado a plaza de Mayo en la capital provincial.

"La asamblea que fue nuevamente muy numerosa, más de 33 mil compañeros votaron en la provincia. Esto expresó una primera sensación, de que la propuesta paritaria es insuficiente y había que rechazarla. Fueron 32.882 los que votaron por rechazar la propuesta y 129 por aceptar", comentó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

"Hubo muchísimas medidas que se habían propuesto y se definió un paro de 48 horas para los 26 y 27 de febrero. Se va a llevar adelante con una movilización provincial el día 26, a las 10 de la mañana en plaza del Soldado hasta casa de Gobierno. Lo haremos con otros sectores, sindicatos estatales", explicó.

"Esta movilización está en el marco del paro de 48 horas, también incluye la situación nacional, que fue evaluada en todas las asambleas departamentales y provincial".

La exigencia del sector es una nueva propuesta paritaria que tiene dos ejes: uno que tiene que ver con el pago de la deuda total de la paritaria 2023; y otro es la propuesta salarial de 2024, que para Alonso tiene que tener de referencia el salario de diciembre con el 36,4 por ciento e ir en línea con los índices de inflación.

"En caso de que el gobierno de la provincia no convoque a reunión partiaria, estamos facultados a fijar fecha para unas nuevas 48 horas de paro", aclaró.

"Es histórica la votación, hay un gran malestar de los docentes. En primero por la propuesta paritaria, que está muy lejos de la realidad. También por cómo se comunicó, porque el gobierno intentó desinformar diciendo que iba a haber un aumento del 43 por ciento y en realidad es el 7. También porque empezamos a discutir el 4 de enero para iniciar en tiempo y forma, pero no hubo avances. Los docentes vamos a trabajar, no vamos a empezar el 26 de febrero porque no hubo mayoría en aceptar la propuesta", dijo por último en conferencia de prensa.

Escuchar también audio completo: