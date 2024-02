Milei habló en la cumbre conservadora

El sábado pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, participó como orador en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Washington. Este evento reúne anualmente a los referentes de la derecha estadounidense, entre ellos el exmandatario Donald Trump, con quien Milei se mostró afín.

En su discurso, Milei cuestionó la economía neoclásica y su concepto de los fallos de mercado, que según él son “funcionales a la base del socialismo”. Asimismo, afirmó que estas ideas “destruyen el crecimiento económico, frenan las mejoras en el bienestar y la lucha contra la pobreza”. Además, señaló que la intervención estatal es “violenta” y “mete ruido en el sistema, haciendo que funcione peor”.

Milei también aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas a la “casta corrupta” que, según él, está compuesta por “políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicalistas y profesionales que viven de la religión del Estado”. En contraposición, se presentó como el líder de un movimiento que busca “hacer a Argentina grande de nuevo”, parafraseando el lema de Trump.

Por otro lado, le pidió a los Estados Unidos que “no dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, la idea de fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social”.

“Quiero dejarles un mensaje de optimismo: Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos llevan los socialistas, pero cuando inicié mi carrera política dije que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Cada día despertamos más leones”, concluyó Milei.