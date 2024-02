ATE para y se moviliza este lunes

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el lunes un paro de 24 horas en todo el país. De acuerdo con la organización sindical, la medida de fuerza es contra las medidas orientadas a destruir los salarios, las jubilaciones y en reclamo por “el deterioro de los ingresos del sector público, en contra de los despidos, cierres y privatizaciones”.

ATE Rosario emitió un comunicado que señala: “En la provincia de Santa Fe irán al paro distintos gremios estatales. El gobierno nacional propuso un 12% de aumento y en Santa Fe la suma de un 7% planteado por la cartera de educación hizo que este lunes no inicien las clases. Los estatales provinciales aún no han cobrado la totalidad del aumento de la paritaria 2023 y se le suma la no convocatoria a una nueva discusión salarial. El cinismo de los mandatarios ha embravecido la bronca de los trabajadores que ven caer su sueldo de manera estrepitosa”.

Leer también: Docentes de la UNR se suman al paro educativo nacional

Por su parte, añadió: “Al contexto desfavorable para las mayorías, se le suma el vencimiento de contratos laborales, despidos y una inflación que va a pasos agigantados en comparación con los sueldos en todos los niveles del Estado”.

“La amenaza a la estabilidad laboral, la privatización de las empresas públicas, la caída libre del poder adquisitivo y el ajuste han impulsado la organización de la bronca y la angustia”, finalizó.

Mientras tanto, se concentrarán a las 11 frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en Rioja y Sarmiento. A nivel nacional, la convocatoria está coordinada a partir de las 9 horas en Avenida de Mayo y San José, frente a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Los reclamos principales del gremio son: “Aumento salarial por encima de la inflación, reincorporación de los despedidos sin causa, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, rechazo al cierre del Inadi, Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazo a cualquier intento de privatización”.