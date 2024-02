Dos detenidos tras crimen narco en Venado Tuerto

La localidad de Venado Tuerto fue escenario de un crimen este lunes por la madrugada. Un hombre de 35 recibió un balazo mortal en una vivienda de barrio Iturbide, ubicado en la zona sur de esa localidad del Departamento General López. En la escena del homicidio, personal policial incautó drogas en una cantidad propia del comercio a baja escala y armas. Hay dos personas detenidas, confirmaron fuentes oficiales.

En horas de la madrugada la Policía venadense se presentó en una vivienda de San Lorenzo al 1100 y dio con el cuerpo de Héctor Osvaldo Ustares, quien había sufrido un disparo mortal.

Leer también: Roban 3 mil metros de cables de cobre a un frigorífico de Venado Tuerto

En el lugar en el lugar del hecho había cinco armas: una escopeta; un pistolón calibre y tres revólveres. Y unos 20 gramos de cocaína y otro tanto de marihuana dividida en envoltorios. El hallazgo dio lugar a que investigadores enmarcaran el homicidio en un conflicto entre transeros dedicados al narcomenudeo, según deslizaron fuentes de la causa.

“La víctima habría tenido una discusión con su ex pareja y otra persona no identificada, y en medio de la misma se habría escuchado un disparo. Luego los visitantes salieron corriendo del lugar”, dijo el fiscal Iván Raposo a la prensa. Los investigadores no descartan que el arma homicida haya sido un revólver 38 hallado en la escena del crimen.

Horas después, personal policial arrestó a una mujer a unos 600 metros de la escena del crimen, en Urquiza al 1000, la cual fue identificada como Yanina C. (25). Mientras que el otro requerido, Facundo G. (31), se presentó en la comisaría 2ª local. Ambos quedaron a disposición del fiscal Raposo.