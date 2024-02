Sebastián Prediger fue muy crítico con la situación en la que encontró el club: "Cuando llegué era un desastre"

Sebastián Prediger, sin dudas, es una voz más que autorizada para hablar de todo lo que rodea al Mundo Colón. A pesar de tener distintas opciones, resignó muchas cosas para volver al club de sus amores. En una charla distendida con la prensa, el mediocampista fue muy crítico con respecto a la forma en la que encontró el club al momento de su retorno.

"Cuando llegué el club era un desastre. Equivocarse se equivocan todos, pero el descuido es algo difícil de dimensionar, los vestuarios estaban muy mal", disparó el experimentado jugador de 37 años.

"El predio se encontraba en muy malas condiciones, el club estaba mal. No es un predio de 50 años para que esté en semejantes condiciones", enfatizó en el pésimo estado del lugar de entrenamiento.

Inmediatamente, prosiguió: ""Son las herramientas de trabajo con las que te preparás para salir a la cancha. Me molesta demasiado sin querer culpar a nadie porque no tengo idea cuando pasó eso, pero el estado del predio era muy malo. Un plantel que acababa de descender de la Primera División, volvimos a la pretemporada y había tres colores de pelotas. De ahí para abajo qué te podes esperar. Eso es abandono o desidia, es no ocuparse, no es por maldad, quizás porque no te interesa".

Luego de remarcar las deplorables condiciones del predio, Prediger resaltó el trabajo de la nueva dirigencia al respecto: "Ahora es impresionante lo que están haciendo los directivos y la gente, todos ayudando y arreglando. Vinieron a arreglar la pared, los baños, a arreglar los aires acondicionados, todos hinchas que si pudiera nombrarlos lo haría".

El trabajo de Delfino

En el tramo final de la charla, Prediger valoró la tarea que viene desarrollando Iván Delfino al frente del equipo: "Es un DT que te pone en alerta toda la semana, que no afloja nunca con los chicos a los que no les toca jugar. Me tiene sorprendido el conocimiento que tiene de la categoría".