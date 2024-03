Delfino prepara una nueva práctica y mantiene la idea de repetir el equipo

Este viernes por la mañana, el plantel de Colón lleva a cabo su anteúltimo entrenamiento en la previa al duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto que se jugará el domingo a las 21:30hs en el estadio Antonio Candini. Iván Delfino no dio pistas a lo largo de la semana, pero no habría muchas modificaciones respecto del once que goleó a Patronato.

En la práctica del jueves, el técnico paró dos equipos mezclados y no hizo diferencias entre titulares y suplentes. Más allá de este pequeño misterio, Delfino quedó muy conforme con el rendimiento en la goleada frente a Patronato y utilizaría a los mismos futbolistas que salieron al Cementerio de los Elefantes el pasado domingo.

En consecuencia, el posible once de Colón para visitar a Estudiantes de Río Cuarto sería el siguiente: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella, Ignacio Lago; y Axel Rodríguez.

Las tareas se extenderán hasta este sábado por la mañana. Luego del almuerzo, el plantel partirá rumbo a la ciudad cordobesa para quedar concentrado de cara al duelo del domingo.