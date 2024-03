Maximiliano Pullaro: "Tenemos que construir una alternativa desde el interior productivo"

En el marco de la presentación del plan Abre Escuelas, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la relación con el gobierno nacional y manifestó que es necesario "construir una alternativa distinta desde el interior".

"La discusión de fondo es el federalismo, el tipo de país que nosotros vamos a defender. Nosotros vamos a discutir, a llevar alternativas por el transporte y su costo. Pero nos parece injusto. Que nos dejen el impuesto a nosotros y nosotros lo distribuímos, y así va a bajar el costo del transporte acá. Incluso vamos a tener más de lo que nos daban y vamos a utilizarlo de manera eficiente", refirió respecto a la quita de subsidios al transporte.

"Qué tipo de país uno quiere, qué planteamos como modelo en Santa Fe. Por eso agradezco a los legisladores de la oposición que están hoy, que no son de mi frente. Tenemos que construir un modelo santafesino, que apueste al interior productivo o que logre que desde Buenos Aires miren más al interior productivo".

"Si al interior productivo le va mejor, a Argentina le va a ir mejor. Nosotros somos gente de trabajo. Nuestros docentes, nuestro cordón industrial, nuestras fábricas y pymes. Eso es Santa Fe".

"Espero que el presidente, primero, no nos agreda. No me preocupa, vamos con calidad, con los problemas de Santa Fe. Pero espero que tenga una mirada federal. Sino construiremos desde el interior, una alternativa distinta. En algún momento tenemos que liderar, cambiar el equilibrio de poder en Argentina".

