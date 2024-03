Oscar 2024: cuándo y cómo ver la ceremonia en vivo

Los Premios Oscars le dan la bienvenida a su ´96 edición que tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, y tiene a Oppenheimer cómo la película más nominada en esta edición con 13 nominaciones. Asimismo, competirá con “Barbie”, “Pobres Criaturas”, “Maestro”, y “Los Asesinos de la Luna” cómo mejor película del año.

¿Cuándo son los Premios Oscar?

La gala se llevará a cabo el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, y comenzará a las 7 pm (horario de Estados unidos), y a las 21 horas en Argentina. Se podrá ver, en el straming de Max y en Abc.com, Como también en el canal TNT, TNT series.

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscar?

Jimmy Kimmel será una vez más el anfitrión de la ceremonia, ya lo hizo el año pasado, y será su cuarto año como presentador. En el caso de los presentadores, se confirmó la presencia de: Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Dwayen Johnson, Rita Moreno, Jamie Lee Courtis, entre otros.

Por último, “La sociedad de la nieve” competirá por una estatuilla a “Mejor película extranjera”, y se perfila como la gran favorita a ganarla tras un largo periodo de premiaciones dónde se la valoró con diversas estatuillas a lo largo del mundo. Por su parte, la película competirá con: "Lo Capitano" (Italy), "Perfect Days" (Japan), "The Teacher’s Lounge" (Germany), y "The Zone of Interest" (United Kingdom)

La lista de los nominados a los Oscar 2024

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor actor principal

Bradley Cooper (Maestro)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz protagonista

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Mejor Dirección

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Fuente: Exitoina