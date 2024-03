Día de la Mujer 2024: ¿es feriado el viernes 8 de marzo?

En las principales ciudades del país y del mundo, se espera una gran movilización de mujeres el próximo viernes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Es por eso que muchos se preguntan si es feriado o si es un día no laborable.

Por más que en algunas ciudades o países no se compute la falta al trabajo para aquellas mujeres que quieran marchar, como es en el caso de Berlín, o los países China, Rusia o Cuba, en Argentina el 8 de marzo no está incluido dentro del Calendario Nacional de Feriados ni tampoco figura como un día de no laborable.

Por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, tiene sus raíces en la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en diversas partes del mundo. Uno de los eventos más significativos que influyó en la elección de esta fecha fue la huelga de mujeres textiles que tuvo lugar el 8 de marzo de 1908 en Nueva York.

Otro suceso relevante fue el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911, donde murieron más de 120 mujeres trabajadoras. Este trágico incidente puso de manifiesto las terribles condiciones laborales a las que estaban expuestas las mujeres y contribuyó a fortalecer el movimiento por los derechos de las trabajadoras.

El 8 de marzo se oficializó como el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de estas luchas y como un recordatorio de la importancia de continuar la lucha por la igualdad de género en todo el mundo. A lo largo de los años, el 8 de marzo se ha convertido en un día de reflexión, protesta y celebración de los logros de las mujeres, así como en un llamado a la acción para abordar los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género.

