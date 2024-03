Pablo Javkin: “Estamos a días de hacer el anuncio más importante de la historia, en materia de suelo industrial”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó de la Expo Agro que se realiza en la localidad bonaerense de San Nicolás. El mandatario se refirió a la muestra y a la producción tanto de la provincia como de la ciudad que gobierna.

En el móvil de Cadena Oh!, Javkin elogió: “Impresionante muestra, impresionante lo que acaba de presentar el gobernador con el banco Santa Fe y nuestro banco Municipal. Una línea de crédito al 74% por cuatro años, tasa fija. Esta es la Argentina que tiene que ser”.

Consultado sobre la política del municipio como socio del banco Municipal de estar en el programa, señaló: “Es acompañar el desarrollo de la provincia y la región. Porque en definitiva nosotros somos un banco público y no tenemos solo obligaciones con la ciudad. Y Rosario es mucho más que la ciudad en sí, es toda la zona, todo nuestro ente metropolitano, que hoy tiene más de 35 municipios y comunas. Y queremos estar presentes, pero sobre todo acompañar a la provincia, acompañar al gobernador y todo el equipo en este desafío que es defender la producción, defender a nuestra provincia es entender que solo se va a hacer si es federal y si mira al interior”.

Y en la misma línea destacó: “Si nos dejan y si la mirada se invierte, si se mira desde el interior a Buenos Aires, vamos a ser otra Argentina. Esa es la discusión de fondo”.

Más adelante, preguntado sobre la industria en la ciudad de Rosario y el departamento homónimo, indicó: “Nosotros generamos mil hectáreas en la ciudad de suelo industrial. Tenemos hoy 241 mil metros cuadrados de galpón industrial en construcción. Estamos a días de hacer el anuncio más importante de la historia de Rosario, en materia de suelo industrial. Nos hemos convertido en la ciudad que tiene el primer lugar en empleo metalmecánico en la Argentina y somos también el departamento que tiene el producto bruto industrial más importante del país. Rosario es una ciudad de industria y de trabajo. Vamos a ser ese núcleo urbano que refleje la producción que nuestra provincia tiene en su interior”.

Pacto de Mayo

"Estamos todos obligados a lograrlo, pero hay que ir a los temas. Veo a veces muchas cosas que uno acompaña, lo dijo Maxi: somos austeros, somos ordenados con las cuentas, nos van a explicar a nosotros.

“El acuerdo está muy bien, hay que ir a un acuerdo, pero hay que ir al acuerdo con los números, no solo con intenciones de principios. Porque yo comparto que debemos tener un país más austero, la política tiene que entender esa austeridad, hay que cuidar el mango. Pero hay que hablar también de los temas que merecen solución para la gente, no podemos tener las rutas nacionales abandonadas, no podemos tener la infraestructura pública sin desarrollo, no podemos tener la obra pública paralizada, esas son cosas que hay que discutir”, cerró el mandatario.

Escucha la nota completa acá.