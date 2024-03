La Defensora general de la provincia cuestionó las imágenes al estilo"Bukele"

La Defensora general del fuero penal santafesino, Estrella Moreno Robinson, cuestionó el trato de los reclusos de alto perfil en la cárcel de Piñero, desde donde se difundieron imágenes de presos al estilo “Bukele”.

La funcionaria judicial explicó que, a partir de la viralización de las imágenes, la Defensoría acompañó varios planteos presentados en distintas áreas del Estado provincial. Además, se presentó un hábeas corpus para que se revise a las personas que estaban en los pabellones de 7 y 8 de Piñero.

“Las imágenes que se difundieron nos preocupó mucho, porque toda normativa internacional y nuestras propias leyes dicen que hay que respetar la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano. Estas cosas nos hacen dudar que se esté dando un trato digno, lo que nos llevó a solicitar que nos informen que ha sucedido”, explicó Moreno Robinson.

La funcionaria anticipó que buscan establecer en qué pabellón de la cárcel de Piñero se dio la requisa para entrevistar a los presos que se encuentran alojados allí y saber si sufrieron algún tipo de abuso de autoridad, ya que muchos familiares de internos han denunciado malos tratos durante las requisas.

“Lo que pedimos es que se cumplan las normativas. Sobre cuestiones de seguridad no podemos opinar, pero sí podemos llamar la atención en que todo lo que se haga sea en el cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos”, señaló.

Moreno Robinson señaló que no debe olvidarse que el fin de la cárcel es que los reclusos puedan volver a la sociedad mejor de lo que entraron: “La regla cuatro de Mandela dice que hay que trabajar para reinsertar a los reclusos. Si están aislados, no puede servir a la reinserción”, indicó respecto a la discusión si los presos deben o no tener teléfonos celulares.

Escuchar la nota completa: