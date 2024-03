Murió Akira Toriyama, creador de "Dragon Ball", una leyenda del anime y el manga

Akira Toriyama, el mangaka y diseñador de personajes japonés, creador de la franquicia Dragon Ball, murió el pasado viernes a causa de un hematoma subdural agudo, informó su estudio de producción. Tenía 68 años de edad.

Su muerte fue anunciada el jueves por la cuenta oficial X de Dragon Ball, que compartió un comunicado del estudio Bird. "Nos entristece profundamente informarles que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo", decía un comunicado publicado en la cuenta oficial X de la franquicia "Dragon Ball".

"Lamentamos profundamente que aún tuviera varias obras en pleno proceso de creación con gran entusiasmo", decía. "Además, le quedaban muchas cosas por realizar. Sin embargo, había dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo". "Gracias al apoyo de tantas personas alrededor del mundo, ha podido continuar su actividades creativas desde hace más de 45 años. Esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. Le informamos esta triste noticia, agradeciendo su amabilidad durante su vida", expresaron.

A su vez, contaron que "El funeral ya se celebró con su familia y muy pocos familiares. Siguiendo sus deseos de tranquilidad, le informamos respetuosamente que no aceptaremos flores, regalos de pésame, visitas, ofrendas y otros. Asimismo, le solicitamos que se abstenga de realizar entrevistas con sus familia. El plan futuro para la reunión conmemorativa no está decidido; les avisaremos cuando se confirme. Les agradecemos profundamente su comprensión y apoyo como siempre", concluye el comunicado que ha tomado al mundo por sorpresa, llenándolo de la más profunda tristeza.

Eiichiro Oda, creador de la importante franquicia japonesa de manga "One Piece", dijo en un comunicado que la muerte de Toriyama era "demasiado pronto" y dejaba "unos zapatos demasiado grandes que llenar". "Pensar que no volveré a verle... Me abruma la tristeza", dijo Oda.

Fuente: Exitoina