Bullrich: "La lucha contra el crimen no puede esperar más y vamos a ir a fondo"

A partir de los hechos de violencia ocurridos en nuestra ciudad durante los últimos días, Patricia Bullrich, resolvió convocar a un Comité de Crisis para Rosario, y solicitarán al Ministerio de Defensa, el apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida se toma debido a que resulta de carácter urgente redoblar los esfuerzos coordinados entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe con el objetivo de restablecer la seguridad interior.

En ese sentido, durante la mañana de este sábado la ministra de Seguridad de la Nación lanzó un comunicado dirigido a los rosarinos: “Como dijimos muchas veces, Rosario es una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Y si bien estamos trabajando desde el minuto 1 en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos”.

“Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando. Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso. En estas últimas horas estuve muy atenta a las noticias que llegaban desde Rosario, por eso decidimos convocar en forma urgente al Comité de Crisis”, agregó.

Luego, continuó: “Junto al Sr. Gobernador y a los jefes de las 5 Fuerzas Federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo. También tenemos previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”.

“Rosario no puede esperar más. Los rosarinos no pueden esperar más. Hoy tienen miedo de salir de sus casas. Eso se va a terminar. Vamos a ir a fondo, siguiendo el mandato de cambio que con determinación lidera el presidente Milei, con la ley y la Constitución siempre presentes, y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrenten. Vamos a terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre. Acá estamos, rosarinos, junto a ustedes. Para que vivan, de una vez por todas, con la seguridad y la paz que merecen los ciudadanos de bien”, cerró.