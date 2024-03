Preocupación en Unión: Gamba tendría una fuerte contractura y Mosqueira habría sufrido un desgarro

Este domingo, Unión perdió frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello y no pudo meterse entre los clasificados a la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional 2024. No obstante, esta no fue la única mala noticia de la jornada para el Mundo Tatengue.

Resulta que, ante el trajín que traían y la enorme intensidad que imprimen para defender, los del Kily tuvieron dos bajas en el primer tiempo: Lucas Gamba y Joaquín Mosqueira salieron por sendas lesiones musculares. El delantero fue reemplazado por Nicolás Orsini, mientras que Patricio Tanda entró por el mediocampista.

En el comienzo de esta nueva semana, todas las miradas apuntan a la situación de ambos futbolistas. Este lunes, los jugadores serán sometidos a estudios médicos para conocer de forma certera qué padece cada uno.

En principio, Gamba tendría una fuerte contractura en el cuádriceps derecho. Por su parte, si bien aún resta la confirmación oficial, lo de Mosqueira sería más complejo y los indicios indicarían que tendría un desgarro.

Ante esta situación, el volante estaría fuera de las canchas cerca de tres semanas. En el caso del atacante, hay un mayor optimismo respecto a su recuperación y vislumbran un retorno más rápido.