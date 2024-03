Sorpresa en Indian Wells: Djokovic perdió en la tercera ronda frente a un lucky loser

Ganador de Indian Wells en cinco ocasiones, la última de ellas en 2016, Djokovic había mostrado algunas dudas en su juego en su debut en la segunda ronda, cuando necesitó tres parciales para eliminar al australiano Aleksandr Vukic. Pero nada hacía presagiar que en el cruce de tercera iba a verse sorprendido por un rival de apenas 20 años, todavía sin títulos ni finales en el circuito ATP, y que, obviamente, se enfrentaba por primera vez a un rival tan encumbrado.

El italiano comenzó desde temprano a marcar el ritmo, y capturó el servicio del número 1 del mundo para adueñarse del primer parcial. El serbio logró tomar el segundo set y llevar el partido a un tercer parcial a todo o nada, donde su experiencia lo convertía en firme candidato a quedarse con la victoria. Pero, lejos de los pronósticos, Nardi se mantuvo a tiro en el desarrollo y en la cuenta. El joven mostró temple para acercarse a la zona de definición sin problemas, y sentenció el duelo en su primer punto de partido, con un ace abierto, para sorpresa de todos.

