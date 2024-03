Las variantes que analiza el Kily para reemplazar a Gamba y Mosqueira

Este miércoles por la mañana, el plantel de Unión regresó a los entrenamientos en el predio Casasol luego de la derrota frente a Defensa y Justicia el pasado domingo. Durante la jornada de prácticas, Cristian González ya comenzó a buscar a los posibles reemplazantes de Lucas Gamba y Joaquín Mosqueira, ambos con sendas lesiones musculares.

Para suplantar al mendocino, Nicolás Orsini correría con una leve ventaja para meterse en la delantera. En los últimos partidos el ex Boca mejoró su rendimiento y el Kily lo consideraría una variante interesante. No obstante, no habría que descartar a Jerónimo Dómina, puesto que, si bien aún no está en plenitud física, es el futbolista que tiene más similitudes con Gamba.

En el caso del volante, el principal apuntado para reemplazarlo sería Patricio Tanda. El ex Racing entró en lugar de Mosqueira en el encuentro frente al Halcón y es probable que González siga ese camino para el próximo encuentro ante Central Córdoba (SdE).

Además de estas modificaciones obligadas, el Kily haría otra variante táctica. Al respecto, Nicolás Paz retornaría a la titularidad en lugar de Miguel Torrén, quien tuvo una mala noche contra Defensa.