A 4 días de implementar el nuevo sistema acusatorio, no están los recursos necesarios

El Ministro de Justicia de la Nación, Marino Cúneo Libarona, ha dictado la aplicación inmediata del nuevo Código Procesal Penal Federal en la seccional Rosario, con inicio previsto para este lunes 18 de marzo. Sin embargo, la medida ha provocado inquietud entre los funcionarios judiciales y trabajadores del fuero federal, quienes aseguran que no cuentan con los recursos ni la infraestructura necesarios, lo que podría llevar al fracaso de la herramienta.

Al aire de Cadena Oh!, Lisandro Casale, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), comentó sobre la situación: “Lo que está pasando acá es que se va a implementar, a partir del día lunes, el sistema acusatorio. El acusatorio es un cambio radical en la aplicación del código procesal penal. El sistema, en principio, entendemos que es totalmente beneficioso y es exitoso para llevar adelante lo que son las investigaciones del narcotráfico y temas derivados. Eso no está en discusión”.

Sobre el conflicto, explicó: “Lo que nosotros estamos planteando es que, habiendo salido ayer en horas de la mañana el decreto firmado por el ministro de Justicia, el cual dispone que se comience a las cero horas del día lunes, es una resolución que es un disparate porque no vamos a poder llevar adelante; no tenemos todavía el nombramiento de los jueces, no han hecho todavía en muchos sectores las capacitaciones necesarias, no hay recursos humanos. Todavía no está armado nada. Hablo por lo menos de tres meses para que se aplique correctamente el acusatorio”.

Añadió: “Como es un disparate empezar de esta forma, entiendo que van a escuchar lo que estamos planteando y van a tomar una decisión correcta de darnos un plazo para poder comenzarlo. Mínimamente, nos tiene que dar lo que estamos pidiendo: las capacitaciones, los recursos”.

Para concluir, afirmó: “Estamos esperando el llamado, estamos en estado de alerta y si no, estaríamos planteando medidas desde el lunes”.

