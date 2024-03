Losada: "Estoy 100% de acuerdo con el DNU del presidente"

Cumplidos cien días de Javier Milei al frente de la Casa Rosada, el Gobierno nacional sufrió el revés que se esperaba con el rechazo del DNU 70/23 en el Senado, tras los 42 votos en contra y solo 25 a favor, contando además con cuatro abstenciones.

Aunque las posiciones firmes de La Libertad Avanza, el PRO y el kirchnerismo eran previsibles, resultó notable la relevancia de los votos divididos de la UCR y de pequeños bloques en la decisión final.

Quien sí decidió de acompañar el instrumento de gobierno "más por el fondo que por las formas", fue la senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada, quien admitió que el presidente aún carece de las herramientas necesarias para instrumentar el cambio propuesto en campaña.

“Del interior del DNU, salvo algunos puntos, yo estoy 100% de acuerdo, por eso voté para que el DNU salga, más allá que terminó siendo rechazado por los votos kirchneristas. La Argentina necesita reformas claras que hagan que podamos salir. Lo que se hizo hasta ahora no funcionó, si no, no habría ocho millones de personas con empleo informal. El hecho de hacer que las leyes laborales sean más sencillas para el empleador, va a ser que haya más trabajo formal y eso va a dar más impuestos para el Gobierno”, dijo la legisladora, quien confirmó su adhesión a la reforma laboral propuesta por el presidente y la marcha atrás de la ley de Alquileres.

Losada afirmó que es necesario dejar atrás las mezquindades políticas para apoyar el cambio que Argentina realmente necesita: “Cuando las reformas son tan profundas, más allá de lo necesario que son, tienen que salir por ley. Son temas importantes y lo que le da la base institucional es la ley señaló la senadora, que a finales de diciembre presentó un proyecto de ley espejo que abarca las 366 iniciativas solicitadas por el presidente en el DNU, el cual, sin embargo, aún no tuvo eco en el Congreso. Mientras tanto, el decreto continúa vigente hasta tanto no sea rechazado por la Cámara de Diputados.

Escuchar la nota completa: